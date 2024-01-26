WP: действия Трампа осложняют помощь Украине и приближают победу РФ в СВО

По мнению The Washington Post, курс бывшего президента США Дональда Трампа, увязывающий финансирование Украины с охраной американских границ, усилил позиции России. Об этом пишет РИА Новости.

Критика Трампом этого соглашения привела к тому, что у многих республиканцев изменилось отношение к нему. Если соглашение не будет реализовано, Россия может усилить свое влияние в Украине, создавая тем самым угрозу для Европы.

Нерешенность миграционных вопросов стала главной из причин, по которой Конгресс не смог согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканцы утверждают, что из-за политики Байдена граница становится «открытой». В связи с растущим числом незаконных мигрантов техасский губернатор Грег Эбботт объявил о введении режима «вторжения» и мерах самообороны.