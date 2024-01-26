В Индии отмечают главный национальный праздник с военным парадом

Военный парад знаменует День Республики в Индии. Главный национальный праздник отмечают в годовщину вступления в силу Конституции, принятой после обретения независимости от Великобритании. Это произошло 75 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центром сегодняшних торжеств стал Нью-Дели, где ярко продемонстрировали военное мастерство, традиции и культуру страны. Поздравление с праздником жителям и руководству Индии направил Александр Лукашенко, в котором обозначил заинтересованность Беларуси в дальнейшем укреплении взаимодействия с Индией до уровня стратегического партнерства и готовность к реализации совместных проектов в самых различных отраслях.