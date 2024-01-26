В Эстонии предлагают вынести вотум недоверия Кае Каллас

В Эстонии предлагают вынести вотум недоверия премьер-министру. Местная оппозиционная партия выступила с инициативой начать консультации по данному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фоном для этого стали протесты учителей. Правительство не достигло соглашения по зарплатам педагогов, в результате чего стачка продолжается. Эстонского премьера обвиняют в неспособности и нежелании решить проблему, которая грозит перерасти в кризис образования.

Уже сегодня происходящее можно назвать самым серьезным за последние десятилетия социально-трудовым спором. Общество и многие политики считают необходимым улучшить условия труда учителей. Однако у главы правительства другое мнение – решать проблемы педагогов исключительно за счет средств Министерства образования Эстонии.