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Степанакерт превращается в город-призрак. В Нагорном Карабахе продолжается военное противостояние

05 октября 2020 08:29
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Военное противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Участники конфликта заявляют о жертвах с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под обстрел попадают не только военные, но и мирное население.

Степанакерт превращается в город-призрак. В Нагорном Карабахе продолжается военное противостояние-1

Главы международных организаций, главы государств, политики и общественные деятели призывают Армению и Азербайджан остановить огонь и начать диалог за столом переговоров.

Степанакерт превращается в город-призрак. В Нагорном Карабахе продолжается военное противостояние-4

Тем временем, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт под артиллерийскими и авиационными ударами постепенно превращается в город-призрак. Уже закрыты практически все магазины. Общественный транспорт не работает. Людей на улице практически нет.

Степанакерт превращается в город-призрак. В Нагорном Карабахе продолжается военное противостояние-7

На линии соприкосновения в Карабахе было неспокойно и минувшей ночью. Там продолжались бои. В сети появилось видео, на котором можно увидеть последствия бомбардировки.

Степанакерт превращается в город-призрак. В Нагорном Карабахе продолжается военное противостояние-10

На кадрах – искореженные машины, разрушенные дома, воронки от разорвавшихся снарядов.

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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