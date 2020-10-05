Степанакерт превращается в город-призрак. В Нагорном Карабахе продолжается военное противостояние

Военное противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Участники конфликта заявляют о жертвах с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под обстрел попадают не только военные, но и мирное население.
Военное противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Участники конфликта заявляют о жертвах с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под обстрел попадают не только военные, но и мирное население.
Главы международных организаций, главы государств, политики и общественные деятели призывают Армению и Азербайджан остановить огонь и начать диалог за столом переговоров.
Тем временем, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт под артиллерийскими и авиационными ударами постепенно превращается в город-призрак. Уже закрыты практически все магазины. Общественный транспорт не работает. Людей на улице практически нет.
На линии соприкосновения в Карабахе было неспокойно и минувшей ночью. Там продолжались бои. В сети появилось видео, на котором можно увидеть последствия бомбардировки.
На кадрах – искореженные машины, разрушенные дома, воронки от разорвавшихся снарядов.
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