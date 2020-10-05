Степанакерт превращается в город-призрак. В Нагорном Карабахе продолжается военное противостояние

Военное противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Участники конфликта заявляют о жертвах с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под обстрел попадают не только военные, но и мирное население.

Главы международных организаций, главы государств, политики и общественные деятели призывают Армению и Азербайджан остановить огонь и начать диалог за столом переговоров.

Тем временем, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт под артиллерийскими и авиационными ударами постепенно превращается в город-призрак. Уже закрыты практически все магазины. Общественный транспорт не работает. Людей на улице практически нет.