Эксперт о ситуации в Нагорном Карабахе: «Это если не третья мировая война, то достаточно серьёзная угроза глобального конфликта»

Конфликт Армении и Азербайджана обсудим с гостем нашей студии. На вопросы отвечает директор Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин. Евгений Поболовец, СТВ:

Было вмешательство во внешние дела Армении, была своего рода революция, переворот, сменили власть. Сейчас активные военные действия в Нагорном Карабахе. Вы как-то связываете эти события между собой? «Протест пытаются использовать зарубежные страны, это тоже достаточно понятно и достаточно видно»

Денис Буконкин, директор Центра изучения внешней политики и безопасности:

Да, в Армении была так называемая «бархатная революция», в результате которой к власти пришел Никол Пашинян, что немного изменило, в принципе, внутреннюю и внешнюю политику Армении. Если мы говорим о Республике Беларусь, то на сегодняшний день мы можем фиксировать то, что есть определенные «интересанты». Протест пытаются использовать зарубежные страны, это тоже достаточно понятно и достаточно видно.

Евгений Поболовец:

Вы сказали, что с приходом Пашиняна изменилась внешняя и внутренняя политика Армении. Прошло не так много времени, и вдруг вспомнили о конфликте, которому почти 40 лет. Денис Буконкин:

С Николом Пашиняном связывались изначально большие надежды, что данный конфликт будет все-таки разрешен, поскольку это был первый руководитель Армении, который никоим образом не связан с Нагорным Карабахом, потому что до этого все руководители и многие президенты Армении были непосредственно из Нагорного Карабаха.

Евгений Поболовец:

А как тогда оценивать высказывание Ильхама Алиева? В эфире российского телевидения он сказал, по сути, что причина вооруженных противостояний кроется в раскачивании внутренней ситуации. То есть со временем это переходит в военное противостояние. О чем идет речь? Опять какое-то внешнее вмешательство имеется в виду?

«Президент Азербайджана воспринимает Нагорный Карабах исключительно как собственную территорию» Денис Буконкин:

Здесь, опять же, мы должны понимать, что Ильхам Алиев воспринимает Нагорный Карабах как интегральную часть, как собственную территорию Азербайджана. В связи с этим любые действия Армении, которая на самом деле активно поддерживает Нагорный Карабах, посылает туда свои войска, свою боевую технику и так далее, рассматриваются действующим президентом Азербайджана именно как раскачивание лодки. Евгений Поболовец:

Внешними силами – вы имеете в виду Армению? Денис Буконкин:

Да. Имеются в виду действия соседней страны, поскольку президент Азербайджана воспринимает Нагорный Карабах исключительно как собственную территорию. Те границы, которые были закреплены после Второй мировой войны, как бы сохранялись. И именно поэтому Ильхам Алиев вполне законно считает данные территории собственностью Азербайджана. В тот момент, как Армения настаивает на том – учитывая, что там проживают в основном армяне – она считает данную территорию принадлежащей ей. Евгений Поболовец:

Каким вы видите выход из этой ситуации?

«Я вижу выход исключительно дипломатическими и переговорными методами, поскольку путь войны – это путь в никуда» Денис Буконкин:

Я вижу выход исключительно дипломатическими и переговорными методами, поскольку путь войны – это путь в никуда. На сегодняшний день там гибнут люди. Нам нужно понимать, что это действительно горячая война, столкновение. То есть это не какой-то тлеющий конфликт, там каждую минуту гибнут люди. Это необходимо останавливать. В тот же момент необходимо понимать, что без существенных подвижек и без существенных уступок с обеих сторон (здесь я имею в виду как Азербайджан, так и Нагорно-Карабахскую Республику, и Армению) маловероятно, что данный конфликт можно будет урегулировать, поскольку его урегулирование длится уже больше 30 лет. Единственное, чего удалось добиться – прекращения огня. Минская группа ОБСЕ – на сегодня у нас, к сожалению, нет другой площадки, на которой данный конфликт мог бы быть урегулирован. Поэтому необходимо прекратить стравливать стороны, необходимо прекратить ту или иную вербальную, невербальную или фактическую поддержку обеих сторон. Международному сообществу (в первую очередь я имею в виду сопредседателей Минской группы ОБСЕ) необходимо отказаться от занимания какой-либо стороны, а приступить к эффективной медиации, к эффективному посредничеству в этой ситуации и разрешению этого конфликта.

Евгений Поболовец:

Вы сказали: «Прекратить стравливать стороны». Все-таки есть какое-то внешнее вмешательство? Кто стравливает? «Можем иметь конфликт между ОДКБ и НАТО» Денис Буконкин:

Под стравливанием я имею в виду те достаточно неосторожные замечания, которые идут как со стороны Турции, Франции. Идет накачивание ситуации, и все это может привести к достаточно крупномасштабному конфликту, поскольку необходимо помнить, что Армения является членом ОДКБ на сегодня. У нас есть союзные обязательства: у Российской Федерации, Республики Беларусь, Таджикистана, Казахстана – у всех стран-членов ОДКБ есть обязательства по защите каждого из членов этого альянса. Одновременно надо помнить, что Турция является страной-членом НАТО, а любое нападение (даже если оно будет случайным) на страну НАТО рассматривается блоком как нападение на весь блок. В результате можем иметь конфликт между ОДКБ и НАТО. Это если не третья мировая война, то достаточно серьезная угроза очень крупного регионального или глобального конфликта.

Евгений Поболовец:

Беларуси вообще в этом конфликте довольно тяжело занять, наверное, однозначную позицию, потому что мы одинаково хорошо относимся и к армянам, и к азербайджанцам, у нас нет никаких противоречий с этими государствами. «Для Республики Беларусь важно призывать стороны к прекращению огня и к возврату за стол переговоров» Денис Буконкин:

Безусловно. Необходимо тут отметить, что тем не менее в военном блоке, в военном союзе мы находимся именно с Арменией, поэтому в случае, когда действительно начнется международный конфликт, потому что на данный момент этот конфликт ведется исключительно на территории Азербайджана, как только он перейдет границу и станет международным, между странами, мы будем вынуждены занять все-таки позицию.