Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что президент РФ Владимир Путин «спас жизнь Трампу», поддержав Камалу Харрис на выборах президента США. Об этом пишет РИА Новости.
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что президент РФ Владимир Путин «спас жизнь Трампу», поддержав Камалу Харрис на выборах президента США. Об этом пишет РИА Новости.
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«Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже», – заявил политолог.
На Восточном экономическом форуме в 2024 году Путин заявил, что поддерживает Харрис, подчеркнув ее положительный настрой. Дугин назвал это стратегически верным шагом, который позволил отвести от Трампа возможную угрозу.