Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что президент РФ Владимир Путин «спас жизнь Трампу», поддержав Камалу Харрис на выборах президента США. Об этом пишет РИА Новости.

«Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже», – заявил политолог.

На Восточном экономическом форуме в 2024 году Путин заявил, что поддерживает Харрис, подчеркнув ее положительный настрой. Дугин назвал это стратегически верным шагом, который позволил отвести от Трампа возможную угрозу.