Ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина Фёдор Малыхин, ему было 34 года

Федор Малыхин, обладатель Кубка Гагарина 2018 года и бывший капитан «Автомобилиста», умер от остановки сердца в возрасте 34 лет в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.
КХЛ и клубы, за которые он играл, выразили свои скорые соболезнования.
Федор Малыхин, обладатель Кубка Гагарина 2018 года и бывший капитан «Автомобилиста», умер от остановки сердца в возрасте 34 лет в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.
КХЛ и клубы, за которые он играл, выразили свои скорые соболезнования.
Фото: pixabay
За карьеру в КХЛ Малыхин провел 548 матчей, забросил 107 шайб и сделал 113 результативных передач. Его последний клуб, где он играл – «Авангард».