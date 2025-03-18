Ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина Фёдор Малыхин, ему было 34 года

Федор Малыхин, обладатель Кубка Гагарина 2018 года и бывший капитан «Автомобилиста», умер от остановки сердца в возрасте 34 лет в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.

КХЛ и клубы, за которые он играл, выразили свои скорые соболезнования.