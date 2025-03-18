Прямой эфир

Ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина Фёдор Малыхин, ему было 34 года

18 марта 2025 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Федор Малыхин, обладатель Кубка Гагарина 2018 года и бывший капитан «Автомобилиста», умер от остановки сердца в возрасте 34 лет в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.

КХЛ и клубы, за которые он играл, выразили свои скорые соболезнования. 

Ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина Фёдор Малыхин, ему было 34 года-1

Фото: pixabay

За карьеру в КХЛ Малыхин провел 548 матчей, забросил 107 шайб и сделал 113 результативных передач. Его последний клуб, где он играл – «Авангард».

# Некролог # Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Дугин заявил, что Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
18 марта 2025 14:32

Дугин заявил, что Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис

Руководство стран Европы «дрожит» в ожидании разговора Трампа и Путина – немецкое издание
18 марта 2025 13:46

Руководство стран Европы «дрожит» в ожидании разговора Трампа и Путина – немецкое издание

Умер Бедрос Киркоров, папа знаменитого российского певца
18 марта 2025 13:27

Умер Бедрос Киркоров, папа знаменитого российского певца