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Международные эксперты: Германия находится в катастрофической экономической ситуации

04 июня 2022 11:34
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Новости Германии. Германия находится в катастрофической экономической ситуации. Так охарактеризовала ситуацию в стране международная группа экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как было заявлено в их отчете, падение экономики и неуправляемый рост цен превратили ФРГ «в больного человека Европы».  

Ближайшие перспективы весьма мрачные. Объем промпроизводства сильно сократится уже до конца года, а по уровню экономического роста Германия лишь чуть опережает Эстонию, у которой самый низкий показатель в ЕС.  

Международные эксперты: Германия находится в катастрофической экономической ситуации-1

Не порадуют немцев и прогнозы по инфляции. Эксперты уверены, что ее рекорд в 8,7 % далеко не последний. По итогам 2022 года ее уровень станет одним из самых высоких и заметно превысит средний показатель для еврозоны. Кроме этого, ФРГ стала лидером в ЕС по количеству производителей, которые столкнулись  с острой нехваткой комплектующих. Около 78 % немецких промышленников заявили, что дефицит материалов и оборудования нанес ущерб их бизнесу. Это привело к тому, что прогноз по росту объемов производства в машиностроительной отрасли был понижен с 4 до 1 %.  

На фоне стремительного роста цен и падения экономики у немцев сильно упал уровень жизни. И у экспертов нет для них хороших новостей. В 2022 году домохозяйства столкнутся с дополнительными расходами на продукты питания в размере более 250 евро на человека.  

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# Международная политика # Фотофакт

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