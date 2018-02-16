Прямой эфир

Меры безопасности усилены до максимального уровня. Что происходит в Мюнхене перед открытием Конференции по безопасности

16 февраля 2018 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Мюнхене 16 февраля открывается конференция по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Меры безопасности усилены до максимального уровня. Что происходит в Мюнхене перед открытием Конференции по безопасности -1

Уже более полувека политическая элита собирается в центре Баварии, чтобы обсудить самые актуальные проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество. Среди приглашенных – и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.  

В ФРГ сейчас работает съемочная группа телеканала СТВ. И на связь со студией выходит наш коллега Алексей Адашкин.  

Меры безопасности усилены до максимального уровня. Что происходит в Мюнхене перед открытием Конференции по безопасности -4

Алексей Адашкин, СТВ:  
Высокопоставленные гости прибывают в отель Bayerischer Hof («Баварский двор»). Это одна из самых дорогих и фешенебельных гостниц Мюнхена. Здесь, в кулуарах, уже начались переговоры, например, о кибербезопасности.  

Ожидается, что в конференции примут участие около 20 глав государств и правительств, 40 министров иностранных дел, в том числе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.  

Будет обсуждаться в том числе и урегулирование кризиса на Юго-Востоке Украины, введение миротворческого контингента, в том числе с участием белорусских военнослужащих.  

Подробности – в видеоматериале.  

# Фотофакт # Национальная безопасность # Алексей Адашкин

Другие новости рубрики

Все новости
Студент прыгнул на рельсы, чтобы спасти ребёнка
16 февраля 2018 10:22

Студент прыгнул на рельсы, чтобы спасти ребёнка

Музыкальные представления и многочасовые красочные шоу. Как в Китае встретили год Желтой Собаки
16 февраля 2018 09:23

Музыкальные представления и многочасовые красочные шоу. Как в Китае встретили год Желтой Собаки

200 млн евро. Во Франции подсчитали ущерб от наводнения из-за разлива Сены
16 февраля 2018 09:16

200 млн евро. Во Франции подсчитали ущерб от наводнения из-за разлива Сены