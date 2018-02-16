Меры безопасности усилены до максимального уровня. Что происходит в Мюнхене перед открытием Конференции по безопасности

Новости Германии. В Мюнхене 16 февраля открывается конференция по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже более полувека политическая элита собирается в центре Баварии, чтобы обсудить самые актуальные проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество. Среди приглашенных – и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В ФРГ сейчас работает съемочная группа телеканала СТВ. И на связь со студией выходит наш коллега Алексей Адашкин.