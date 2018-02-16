Меры безопасности усилены до максимального уровня. Что происходит в Мюнхене перед открытием Конференции по безопасности

Новости Германии. В Мюнхене 16 февраля открывается конференция по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Мюнхене 16 февраля открывается конференция по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже более полувека политическая элита собирается в центре Баварии, чтобы обсудить самые актуальные проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество. Среди приглашенных – и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
В ФРГ сейчас работает съемочная группа телеканала СТВ. И на связь со студией выходит наш коллега Алексей Адашкин.
Алексей Адашкин, СТВ:
Высокопоставленные гости прибывают в отель Bayerischer Hof («Баварский двор»). Это одна из самых дорогих и фешенебельных гостниц Мюнхена. Здесь, в кулуарах, уже начались переговоры, например, о кибербезопасности.
Ожидается, что в конференции примут участие около 20 глав государств и правительств, 40 министров иностранных дел, в том числе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Будет обсуждаться в том числе и урегулирование кризиса на Юго-Востоке Украины, введение миротворческого контингента, в том числе с участием белорусских военнослужащих.
Подробности – в видеоматериале.