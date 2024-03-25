Меркурис: РФ показала НАТО, что может уничтожить F-16 в Украине

Военные РФ показали НАТО свою способность наносить удары истребителями F-16 по аэродромам в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.

Он считает, что ущерб, причиненный аэродрому, может затормозить поставку F-16 и послужить предостережением для НАТО.

Ранее адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, сказал, что без своевременной поставки запасных частей самолеты F-16, которые обещают передать Киеву американские западные лидеры, не смогут летать.

Военный эксперт Алексей Леонков также отмечает, что передача Киеву американских F-16 от НАТО не изменит баланс силы на линии фронта, потому что обучение пилотов Украины – долгий и дорогой процесс для европейских стран.