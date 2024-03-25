В Украине растет число тех, кто сомневается в возможности Киева победить в противостоянии с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

«Патриотическое рвение» сходит на нет в связи с увеличением числа жертв и раненых среди военных, а пессимизм относительно будущего конфликта растет.

По данным опроса Киевского международного социологического института, более 70% жителей Украины уверены, что необходимо дипломатическое решение конфликта.

Москва согласна на переговоры, но Киев запретил их на уровне законодательства. В Кремле считают, что ситуацию в Украине можно будет стабилизировать, если учитывать новые реалии. При этом российский лидер Владимир Путин отметил, что для начала переговоров необходимо упразднить указ о его запрете.