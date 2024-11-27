Меркель призывает НАТО создать систему сдерживания РФ

По мнению экс-канцлера Германии Ангелы Меркель необходимо создание внутри НАТО системы, направленной на сдерживание Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Парламентская ассамблея Североатлантического альянса выступила с призывом к членам блока разработать подход стратегического характера в отношении РФ. В плане должна быть проработана подготовка Альянса к сдерживанию России, включая действия, направленные на сдерживание в ядерной сфере.

О необходимости проработки принципов сдерживания РФ заявила также Меркель в ходе презентации своей книги «Свобода». «Убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна только внутри НАТО. Европа сама по себе не сможет этого достичь», – отметила бывший канцлер ФРГ.