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В Европе призывают не облагать налогом экспорт. Поможет ли это в условиях продовольственного кризиса?

14 июня 2022 18:06
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Пример того, к чему может привести продовольственный кризис, можно сейчас наблюдать по всей Европе. Нехватка продуктов питания, повышение цен на них. Под угрозой и урожай будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Европе призывают не облагать налогом экспорт. Поможет ли это в условиях продовольственного кризиса?-1

Глобальный продовольственный кризис вызван тем, что четко отстроенная цепочка доставки продуктов, кормов и удобрений в один миг разрушилась. К тому же непомерные цены на топливо, запчасти и электроэнергию заставили многих фермеров свернуть производство. В связи с этим глава Всемирной продовольственной организации призвал страны не препятствовать экспорту продуктов питания и не облагать его налогом. Смогут ли эти призывы привести к эффективным результатам, покажет время.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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