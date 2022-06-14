В Германии реальная зарплата за последние месяцы упала почти на 2 %

По мнению экспертов, основной причиной по-прежнему остается рост цен на энергоносители и продукты питания все из-за тех же антироссийских санкций. Сейчас именно инфляция беспокоит немцев намного больше, чем пандемия коронавируса или конфликт в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели местные СМИ. Реальная заработная плата в Германии за последние месяцы упала почти на 2 %. Теперь немцам приходится жить в режиме экономии.