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Из-за роста затрат на электричество в Европе сокращается прибыль энергоёмких предприятий

14 июня 2022 09:31
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Антироссийские санкции убивают экономику Европы. Многие предприятия закрываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за роста затрат на электричество в Европе сокращается прибыль энергоёмких предприятий-1

Проблемы испытывают производители химикатов, удобрений, стали и других энергоемких товаров. Большинство предприятий жалуются на стремительно растущие затраты на электричество. Вместе с этим очень сильно уменьшается их прибыль. Стоит отметить, что еще в мае многие эксперты заявляли, что электрический шок станет для ЕС намного большей проблемой, чем энергетический кризис. И несмотря на то, что сейчас европейцы усиленно стараются найти альтернативу российским энергоносителям, все действия пока что безрезультатны.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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