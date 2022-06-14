Из-за роста затрат на электричество в Европе сокращается прибыль энергоёмких предприятий

Проблемы испытывают производители химикатов, удобрений, стали и других энергоемких товаров. Большинство предприятий жалуются на стремительно растущие затраты на электричество. Вместе с этим очень сильно уменьшается их прибыль. Стоит отметить, что еще в мае многие эксперты заявляли, что электрический шок станет для ЕС намного большей проблемой, чем энергетический кризис. И несмотря на то, что сейчас европейцы усиленно стараются найти альтернативу российским энергоносителям, все действия пока что безрезультатны.