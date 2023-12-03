Глава Пентагона Остин заявил, что США не допустят победы РФ в украинском конфликте

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты намерены и дальше оказывать Украине поддержку в конфликте с РФ, в том числе путем предоставления военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что США не позволят России победить и не позволят ослабить себя. Остин охарактеризовал спецоперацию РФ в Украине как брошенный вызов НАТО и нападение на международный порядок.

В свою очередь, российская сторона выразила протест против поставок НАТО оружия Украине, заявив, что они усиливают конфликт и делают эти поставки законной целью для России. Кремль также заявляет, что такие шаги Запада мешают проведению переговоров между Россией и Украиной.