2,5 тысячи фур застряли на польско-украинской границе

На польско-украинской границе собралось свыше 2,5 тысячи грузовых автомобилей, которые ожидают въезда на территорию Украины. Особенно большое количество машин наблюдается перед КПП «Рава-Русская - Гребень» и «Краковец - Корчева». Об этом пишет ТАСС.

Движение транспорта замедлено из-за технического сбоя на некоторых пунктах пропуска. Пока переговоры с перевозчиками, протестующими против изменения транспортной политики, не дали результатов. 1 декабря в Киеве заявили, что Польша согласилась пропустить через один КПП «Угринов - Долгобычев» пустые фуры.