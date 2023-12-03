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2,5 тысячи фур застряли на польско-украинской границе

03 декабря 2023 10:13
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На польско-украинской границе собралось свыше 2,5 тысячи грузовых автомобилей, которые ожидают въезда на территорию Украины. Особенно большое количество машин наблюдается перед КПП «Рава-Русская - Гребень» и «Краковец - Корчева». Об этом пишет ТАСС. 

Движение транспорта замедлено из-за технического сбоя на некоторых пунктах пропуска. Пока переговоры с перевозчиками, протестующими против изменения транспортной политики, не дали результатов. 1 декабря в Киеве заявили, что Польша согласилась пропустить через один КПП «Угринов - Долгобычев» пустые фуры.

# Граница

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