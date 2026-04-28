Мендель: заявление Мерца об уступках территорий стало ультиматумом Зеленскому

Бывший пресс-секретарь лидера Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках ультиматумом в адрес Киева. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мендель, Европа все чаще допускает возможность таких уступок в качестве условия для заключения мирного соглашения с Россией и интеграции Украины в Европейский союз.

Мерц ранее уже высказывал подобные опасения и предлагал провести референдум по этому вопросу, тем самым дав возможность Зеленскому сказать украинцам: «Я открыл вам путь в Европу».

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