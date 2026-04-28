Вашингтонскому стрелку предъявлено обвинение в покушении на президента США

Подозреваемому в стрельбе на ужине с прессой предъявлено обвинение в покушении на убийство президента США. В Вашингтоне началось рассмотрение громкого дела. В случае доказательства вины – 31-летнему Коулу Томасу Аллену грозит пожизненное заключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он предстал перед окружным судом Вашингтона, но там свою вину не признал. У задержанного было помповое ружье, полуавтоматический пистолет и не менее трех ножей. По мнению прокуратуры целью подозреваемого были президент и другие высокопоставленные чиновники администрации Трампа.

Тодд Бланш, исполняющий обязанности генпрокурора США:

Я хочу внести ясность. Министерство юстиции подходит к подобным инцидентам оперативно и с четкой целью. Насилию нет места в гражданской жизни. Оно не может и не будет использоваться для подрыва демократических институтов или запугивания тех, кто им служит. И уж точно оно не может использоваться против президента Соединенных Штатов. Мы проводим всестороннее расследование этого дела. Мы будем применять закон справедливо и обеспечим быстрое и неотвратимое наказание.

Ожидается, что в 30 апреля обвиняемый снова предстанет перед судом, где будет решаться вопрос о его дальнейшем содержании под стражей. Эта стрельба стала третьей попыткой убить Трампа менее чем за три года.