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В Литве 17-летний ученик напал с ножом на одноклассниц – есть раненые

28 апреля 2026 11:07
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Чрезвычайное происшествие в Литве. В городе Мариямполе 17-летний ученик гимназии напал с ножом на одноклассниц. Ранения получили две девушки. Пострадавших экстренно доставили в больницу. По словам медиков угрозы их жизням нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Литве 17-летний ученик напал с ножом на одноклассниц – есть раненые-2

Всех учеников педагоги экстренно эвакуировали. Полиция задержала нападавшего, сейчас выясняются его мотивы. Следователи не исключают, что у подростка были психические отклонения или он находился под влиянием деструктивных субкультур. Его личность в интересах следствия не разглашается. В учебном заведении отменены занятия.

# ЧП

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