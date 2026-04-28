В Литве 17-летний ученик напал с ножом на одноклассниц – есть раненые

Чрезвычайное происшествие в Литве. В городе Мариямполе 17-летний ученик гимназии напал с ножом на одноклассниц. Ранения получили две девушки. Пострадавших экстренно доставили в больницу. По словам медиков угрозы их жизням нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех учеников педагоги экстренно эвакуировали. Полиция задержала нападавшего, сейчас выясняются его мотивы. Следователи не исключают, что у подростка были психические отклонения или он находился под влиянием деструктивных субкультур. Его личность в интересах следствия не разглашается. В учебном заведении отменены занятия.