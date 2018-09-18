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В Китае открыли памятник Якубу Коласу

18 сентября 2018 15:34
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Новости Беларуси. Торжественная церемония прошла 18 сентября в Тяньцзиньском университете иностранных языков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автором работы стал Сергей Гумилевский. Именно он победил на конкурсе эскизных проектов. Примечательно, что его скульптура стала первой в КНР, посвященной белорусу.

Бюст был открыт благодаря решению нашего Президента. Отметим, Якуб Колас – один из первых белорусских писателей, переведенных на китайский. В 1950 году, еще при жизни классика, на родном для местных жителей языке зазвучало стихотворение «Абаронцам роднай зямлі».

# Беларусь-Китай # Фотофакт

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