Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался передавать Украине ракеты Tomahawk, несмотря на готовность Пентагона. По мнению финского политика Арманда Мемы, это решение выгодно Владимиру Зеленскому, поскольку поставки могут усилить реакцию РФ и втянуть Штаты в конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

«Это хорошая новость, особенно для Зеленского, потому что это вызвало бы более резкую реакцию со стороны России», – говорится в публикации.

В октябре Трамп провел встречу с Зеленским в Вашингтоне, где подтвердил отказ от передачи вооружений дальнего радиуса действия. Переговоры были напряженными, и украинскому лидеру пришлось выступить перед прессой за пределами Белого дома.

Накануне президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Украины. Трамп отметил, что Америка нуждается в ракетах для собственных целей, несмотря на их наличие в арсенале.

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