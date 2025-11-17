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Мексику охватила волна протестов – ранены 100 полицейских и 20 демонстрантов

17 ноября 2025 07:07
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Волна протестов охватила Мексику. В стране прошли масштабные уличные демонстрации. Молодежь выступает против политических убийств, кумовства и коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранены 100 полицейских и 20 протестующих. Еще два десятка активистов задержаны.

Поводом для возмущения стало насилие в Мексике, которое в основном исходит от наркокартелей. Изначально мирный протест быстро перерос в столкновения. Люди в масках разрушили забор перед национальным дворцом, бросали камни и бутылки и, по данным Министерства безопасности, атаковали полицию. Президент Мексики резко раскритиковала протестующих. Она обвинила их в том, что они действуют по указанию оппозиции.

# Протесты # Новости Мексики

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