Мексику охватила волна протестов – ранены 100 полицейских и 20 демонстрантов

Волна протестов охватила Мексику. В стране прошли масштабные уличные демонстрации. Молодежь выступает против политических убийств, кумовства и коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранены 100 полицейских и 20 протестующих. Еще два десятка активистов задержаны.

Поводом для возмущения стало насилие в Мексике, которое в основном исходит от наркокартелей. Изначально мирный протест быстро перерос в столкновения. Люди в масках разрушили забор перед национальным дворцом, бросали камни и бутылки и, по данным Министерства безопасности, атаковали полицию. Президент Мексики резко раскритиковала протестующих. Она обвинила их в том, что они действуют по указанию оппозиции.