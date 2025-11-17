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ЕС собирается увеличить военные расходы почти до 3 млрд евро

17 ноября 2025 06:45
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Европейский союз в 2026 году увеличит оборонные расходы почти до трех миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти деньги направят на укрепление оборонной промышленности Европы, чтобы повысить ее конкурентоспособность. Брюссель хочет, чтобы европейские армии больше опирались на собственные разработки. Отдельная статья расходов – охрана внешних границ. Но значительная доля дополнительных средств пойдет на поддержку Украины. Речь и о военной помощи, и о финансировании совместных программ в сфере безопасности.

# Международная политика

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