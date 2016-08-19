Прямой эфир

Мексиканская полиция причастна к массовому убийству

19 августа 2016 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Закон и непорядок. Полицию Мексики обвинили в массовом убийстве. Произошло оно в прошлом году на одной из ферм страны. Там силовики проводили операцию по поимке босса преступной группировки. И стражи порядка ликвидировали сорок бандитов. Позже оказалось, что половина из них – мирные жители.

Представители полиции отвергают обвинения Комиссии по правам человека и уверяют, что это были участники местной мафии. Комитет эти доводы не убедили, и они готовятся к судебному процессу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Полиция

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции после терактов повышен уровень террористической угрозы
19 августа 2016 08:03

В Турции после терактов повышен уровень террористической угрозы

В Китае из-за мощного тайфуна массово эвакуируют население
19 августа 2016 07:59

В Китае из-за мощного тайфуна массово эвакуируют население

Китаянка утверждает, что уже 1.5 года беременна
18 августа 2016 15:13

Китаянка утверждает, что уже 1.5 года беременна