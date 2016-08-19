Мексиканская полиция причастна к массовому убийству

Новости Мексики. Закон и непорядок. Полицию Мексики обвинили в массовом убийстве. Произошло оно в прошлом году на одной из ферм страны. Там силовики проводили операцию по поимке босса преступной группировки. И стражи порядка ликвидировали сорок бандитов. Позже оказалось, что половина из них – мирные жители.

Представители полиции отвергают обвинения Комиссии по правам человека и уверяют, что это были участники местной мафии. Комитет эти доводы не убедили, и они готовятся к судебному процессу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.