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Мексика ввела торговые пошлины на некоторые товары из США

06 июня 2018 09:14
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Новости Мексики. Их размер колеблется от 15 до 25 %. Речь идет о сельхозпродукции – например, свинине, картофеле, яблоках и сыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мексика ввела торговые пошлины на некоторые товары из США-1

В список попал и алкоголь. Пошлинами обложат и стальную продукцию. Решение было принято в связи с введением США дополнительных налогов на мексиканские алюминий и сталь.

# Международная политика # Фотофакт

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