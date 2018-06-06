Мексика ввела торговые пошлины на некоторые товары из США

Новости Мексики. Их размер колеблется от 15 до 25 %. Речь идет о сельхозпродукции – например, свинине, картофеле, яблоках и сыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список попал и алкоголь. Пошлинами обложат и стальную продукцию. Решение было принято в связи с введением США дополнительных налогов на мексиканские алюминий и сталь.