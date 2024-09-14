Politico называет возможный срок снятия ограничений на удары для ВСУ

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН может стать местом, где США и Британия дадут Украине разрешение на нанесение ударов по территории России западным оружием, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Politico.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН может стать местом, где США и Британия дадут Украине разрешение на нанесение ударов по территории России западным оружием, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Politico.
По сведениям газеты, чиновники из Великобритании считаю, что в ближайшие дни маловероятно какое-либо официальное заявление по данному вопросу. Однако сделка может получить подтверждение на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Мероприятие состоится с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.