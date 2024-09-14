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Politico называет возможный срок снятия ограничений на удары для ВСУ

14 сентября 2024 09:02
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Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН может стать местом, где США и Британия дадут Украине разрешение на нанесение ударов по территории России западным оружием, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Politico.

По сведениям газеты, чиновники из Великобритании считаю, что в ближайшие дни маловероятно какое-либо официальное заявление по данному вопросу. Однако сделка может получить подтверждение на полях Генеральной Ассамблеи ООН. 

Мероприятие состоится с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

# ООН # Международная политика

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