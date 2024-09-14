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В Китае повысят пенсионный возраст

14 сентября 2024 09:33
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На 11-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14 созыва было принято решение о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин c 1 января 2025 года, пишет РИА Новости.

В соответствии с документом, повышение пенсионного возраста будет осуществляться постепенно, начиная с 1 января 2025 года на протяжении следующих 15 лет. Так, в КНР пенсионный возраст для мужчин, которые работают, планируется увеличить с 60 до 63 лет, для женщин – с 50 и 55 лет (для рабочих и служащих) до 55 и 58 соответственно.

# Международная политика

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