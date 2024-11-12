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ЕС из бюджета выделит миллиарды евро на военные расходы

12 ноября 2024 08:14
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Брюссель готовится выделить из бюджета ЕС миллиарды евро на оборонные расходы. Власти стран Евросоюза доказали, что им безразличны судьбы собственных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС из бюджета выделит миллиарды евро на военные расходы-2

На военные нужды пойдут деньги, которые были предназначены для сокращения экономического неравенства государств – участниц союза. Это почти 400 миллиардов евро. Такие огромные деньги могли сделать жизнь в некоторых странах Евросоюза намного лучше. 

В Брюсселе же решили, что это слишком роскошно и на решение экономических и социальных проблем достаточно израсходовать менее 5 % бюджета ЕС. Остальные средства должны пойти на развитие оборонной промышленности и закупку вооружения. Потому что, по мнению Брюсселя, это гораздо важнее, чем благосостояние европейцев.

# Международная политика

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