На юге Китая внедорожник на полной скорости врезался в толпу

Более 20 человек пострадали в результате серьезной аварии в городе Чжухай на юге Китая. Там внедорожник на полной скорости врезался в толпу людей, которые собрались возле крупного спортивного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан полицией. Сейчас выясняется, был ли это несчастный случай либо он сделал все намеренно.

По словам многочисленных свидетелей, мужчина сбивал людей, специально направляя на них машину, и особенно на группы пешеходов, которые пытались оказать помощь раненым. Все пострадавшие доставлены в больницы, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщений о жертвах не поступало.