ДТЭК Украины сообщила, что в стране повреждено 4 ТЭС

В результате российских ударов было повреждено оборудование 4 теплоэлектростанций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ДТЭК.

При этом на всей украинской территории в эту субботу была объявлена воздушная тревога.

Ранее, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские ВС ударили по ТЭС в Бурштыне (Ивано-Франковская область), Стрые (Львовская область), а также Криворожской и Ладыжинской станциям.

Российская военщина ведет удары по энергетическим и оборонно-промышленным объектам, а также по объектам военного управления и связи по всей территории Украины. При этом, как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе боев с вооруженными силами Украины армия РФ не бьет по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.