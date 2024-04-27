Прямой эфир

ДТЭК Украины сообщила, что в стране повреждено 4 ТЭС

27 апреля 2024 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В результате российских ударов было повреждено оборудование 4 теплоэлектростанций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ДТЭК.

При этом на всей украинской территории в эту субботу была объявлена воздушная тревога.

Ранее, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские ВС ударили по ТЭС в Бурштыне (Ивано-Франковская область), Стрые (Львовская область), а также Криворожской и Ладыжинской станциям.

Российская военщина ведет удары по энергетическим и оборонно-промышленным объектам, а также по объектам военного управления и связи по всей территории Украины. При этом, как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе боев с вооруженными силами Украины армия РФ не бьет по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ: 68 украинских дронов уничтожены над Краснодарским краем и Крымом
27 апреля 2024 13:33

Минобороны РФ: 68 украинских дронов уничтожены над Краснодарским краем и Крымом

МИД Италии вызвал российского посла из-за конфискации Россией активов Ariston
27 апреля 2024 13:28

МИД Италии вызвал российского посла из-за конфискации Россией активов Ariston

Памятник советским воинам снесли в украинском Ровно
27 апреля 2024 10:53

Памятник советским воинам снесли в украинском Ровно

Серия разрушительных торнадо бушует в США
27 апреля 2024 10:46

Серия разрушительных торнадо бушует в США

Макрон: с экономической точки зрения модель ЕС больше не является устойчивой
26 апреля 2024 17:34

Макрон: с экономической точки зрения модель ЕС больше не является устойчивой

В Великобритании зафиксирован новый рекорд по количеству краж
26 апреля 2024 17:34

В Великобритании зафиксирован новый рекорд по количеству краж

Как раньше уже не будет – Песков высказался о будущем отношений ЕС и России
26 апреля 2024 14:04

Как раньше уже не будет – Песков высказался о будущем отношений ЕС и России

BI: предоставленный США пакет помощи Украине может стать последним
26 апреля 2024 13:53

BI: предоставленный США пакет помощи Украине может стать последним

Испанию силой заставили передать вооружение Украине
26 апреля 2024 13:29

Испанию силой заставили передать вооружение Украине

Российские военные уничтожили крупную колонну западной техники в ДНР
26 апреля 2024 12:59

Российские военные уничтожили крупную колонну западной техники в ДНР

Украинский министр освобожден из-под стражи за 1,8 миллиона долларов
26 апреля 2024 11:46

Украинский министр освобожден из-под стражи за 1,8 миллиона долларов

В команде Трампа обсуждают санкции за отказ от использования доллара
26 апреля 2024 11:30

В команде Трампа обсуждают санкции за отказ от использования доллара