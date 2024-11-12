В Италии отменяются рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров

В Италии начались перебои в авиасообщении. Отменены, задерживаются или переносятся на другое время десятки рейсов. Причиной стала забастовка авиадиспетчеров, которые требуют повышения зарплаты и улучшений условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стачке участвуют все крупные аэропорты страны. В некоторых из них к бастующим присоединились и сотрудники наземного обслуживания пассажиров. По заявлению профсоюзов – организаторов акции протеста, эту забастовку можно считать предупредительной, так как она продлится только несколько часов. Но если власти не пойдут им навстречу, то до конца месяца они обещают устроить еще одну, но более масштабную и продолжительную стачку. Заложниками ситуации оказались сотни пассажиров, которые не могут вылететь к месту назначения.