Медведев ответил на вопрос «Who is Mr. Medvedev»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo, что видит себя просто самим собой.

Когда его спросили: «Who is Mr. Medvedev?», он ответил: «Я даже не знаю, что в этом случае отвечать всегда». Затем он добавил, что он «просто Дмитрий Медведев», и повторил свою мысль и на английском языке.

«Я просто Дмитрий Медведев. I am Dmitry Medvedev. I have nothing more to say. Я такой, как сам себя ощущаю», – добавил замглавы СБ РФ.

Фото: официальный сайт Дмитрия Медведева