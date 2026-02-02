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Медведев ответил на вопрос «Who is Mr. Medvedev»

02 февраля 2026 12:14
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Медведев ответил на вопрос «Who is Mr. Medvedev»-0

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo, что видит себя просто самим собой.

Когда его спросили: «Who is Mr. Medvedev?», он ответил: «Я даже не знаю, что в этом случае отвечать всегда». Затем он добавил, что он «просто Дмитрий Медведев», и повторил свою мысль и на английском языке.

«Я просто Дмитрий Медведев. I am Dmitry Medvedev. I have nothing more to say. Я такой, как сам себя ощущаю», – добавил замглавы СБ РФ.

Фото: официальный сайт Дмитрия Медведева

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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