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В странах Балтии цена на электричество выросла до самого высокого уровня за последние три года

02 февраля 2026 11:05
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Страны Балтии отметили годовщину своего выхода из БРЭЛЛ – энергокольца с Беларусью и Россией – новым рекордом. Цены на электричество там взлетели до самого высокого уровня за последние три года. В январе, по сравнению с декабрем, оптовая среднемесячная стоимость взлетела почти в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах Балтии цена на электричество выросла до самого высокого уровня за последние три года-2

По данным специалистов, дальше будет только жарче. Причиной этому стали установившиеся морозы и безветренная погода. Ветрогенераторы оказались бесполезны. В страны Балтии теперь попадает энергия, произведенная, в основном, при использовании газа. Это увеличивает затраты на ее приобретение. И быстрого решения проблемы не будет ни этой зимой, ни в ближайшие месяцы и даже годы – цена останется высокой.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис

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