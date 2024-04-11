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Медведев обозвал абсолютным злом слова Байдена об окончании конфликта в Украине

11 апреля 2024 10:27
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике призыв лидера Штатов Джо Байдена к Конгрессу США о предоставлении новой финансовой помощи Украине, назвав его «абсолютным злом». Об этом пишет РИА Новости.

«Заявление Байдена - абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…» – написал Медведев.
 
В своем Telegram-канале он отметил, что подобные действия лишь усугубят конфликт и принесут больше жертв. Медведев отметил, что выделение средств Киеву ведет за собой сохранение продолжения конфликта, и высказал надежду на скорое окончание влияния Байдена для облегчения страданий всего мира.

# Международная политика

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