Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации

Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении правил мобилизации, который вызвал ряд скандалов и споров в обществе. Трансляцию заседания парламента вел депутат по имени Алексей Гончаренко, который включен в список террористов и экстремистов Российской Федерации, пишет ТАСС.

283 депутата проголосовали за предложенный текст, 21 – против, 15 воздержались, что привело к принятию закона большинством голосов.

Основное содержание законопроекта связано с ужесточением правил проведения мобилизации, включая более строгие наказания за уклонение и уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. По оценкам украинского интернет-издания «Страна», потенциал мобилизации в стране составляет порядка 700 тысяч человек. Властям ранее было необходимо мобилизовать приблизительно 500 тысяч человек, но позднее это число было немного скорректировано: цифра немного уменьшена.

