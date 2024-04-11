На парламентских выборах в Южной Корее одержали победу оппозиционеры

На выборах в парламент Южной Кореи «Демократическая партия Тобуро» и аффилированная с ней организация получили 175 мест из 300. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гражданская сила» и ее дочерняя партия получили 108 мест. «Инновационная партия Чо Гука» стала третьей по величине партией в парламенте.

Несмотря на то, что «Гражданская сила» добилась лучших результатов, Демократическая партия по-прежнему сохраняет свое господство. На этих выборах некоторым видным политикам удалось победить конкурентов, в то время как другие не сумели переизбраться. В парламент вновь вернулись представители обоих лагерей, а также экс-лидеры некоторых партий.