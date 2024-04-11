Прямой эфир

На парламентских выборах в Южной Корее одержали победу оппозиционеры

11 апреля 2024 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На выборах в парламент Южной Кореи «Демократическая партия Тобуро» и аффилированная с ней организация получили 175 мест из 300. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гражданская сила» и ее дочерняя партия получили 108 мест. «Инновационная партия Чо Гука» стала третьей по величине партией в парламенте. 

Несмотря на то, что «Гражданская сила» добилась лучших результатов, Демократическая партия по-прежнему сохраняет свое господство. На этих выборах некоторым видным политикам удалось победить конкурентов, в то время как другие не сумели переизбраться. В парламент вновь вернулись представители обоих лагерей, а также экс-лидеры некоторых партий.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Джо Байден планирует отправить в космос двух японских астронавтов
11 апреля 2024 08:56

Джо Байден планирует отправить в космос двух японских астронавтов

В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике
11 апреля 2024 08:50

В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике

Программа вооружения немецкой армии может быть сорвана
11 апреля 2024 08:44

Программа вооружения немецкой армии может быть сорвана

Сильный торнадо внезапно обрушился на Техас
11 апреля 2024 08:34

Сильный торнадо внезапно обрушился на Техас

Пентагон пытается помешать российской армии пользоваться Starlink
11 апреля 2024 08:27

Пентагон пытается помешать российской армии пользоваться Starlink

Сыновья лидера ХАМАС погибли в результате израильского авиаудара
11 апреля 2024 08:21

Сыновья лидера ХАМАС погибли в результате израильского авиаудара

Правительство Франции считает, что Украине не место в ЕС
11 апреля 2024 08:20

Правительство Франции считает, что Украине не место в ЕС

Зеленский угрожает уничтожить Крымский мост в новом контрнаступлении 2024 года
11 апреля 2024 08:07

Зеленский угрожает уничтожить Крымский мост в новом контрнаступлении 2024 года

Потребительские цены в США выросли больше, чем ожидали эксперты
11 апреля 2024 08:00

Потребительские цены в США выросли больше, чем ожидали эксперты

При обстреле журналистов «Вести Луганск» погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ
11 апреля 2024 07:58

При обстреле журналистов «Вести Луганск» погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ

Глава МИД Украины Кулеба хочет жёстко требовать у Запада системы Patriot
11 апреля 2024 07:51

Глава МИД Украины Кулеба хочет жёстко требовать у Запада системы Patriot

Минобороны РФ: ПВО за ночь сбила над Россией 12 БПЛА ВСУ
11 апреля 2024 06:58

Минобороны РФ: ПВО за ночь сбила над Россией 12 БПЛА ВСУ