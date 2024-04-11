Президент Финляндии призвал НАТО подготовиться к возможному конфликту с РФ

Новый глава Финляндии Александр Стубб призвал Европу оставить агрессивные заявления в адрес России и сосредоточить внимание на совершенствовании своего боевого потенциала. Об сообщает Financial Times, пишет ТАСС. Стубб также высказал озабоченность по поводу обсуждений возможности испытания Россией 5-й статьи НАТО.

«Я думаю, что нам следует подготовиться к этому [возможному конфликту с РФ – прим. ред.], но я думаю, что это крайне маловероятно», – заявил он Financial Times.

Он отметил, что важно сосредоточиться на оказании помощи Киеву и подготовке к возможным конфликтам. В 2023 году Финляндия вступила в НАТО, в связи с этим РФ заявила о развертывании дополнительных вооружений.