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Президент Финляндии призвал НАТО подготовиться к возможному конфликту с РФ

11 апреля 2024 09:43
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Новый глава Финляндии Александр Стубб призвал Европу оставить агрессивные заявления в адрес России и сосредоточить внимание на совершенствовании своего боевого потенциала. Об сообщает Financial Times, пишет ТАСС. Стубб также высказал озабоченность по поводу обсуждений возможности испытания Россией 5-й статьи НАТО.

«Я думаю, что нам следует подготовиться к этому [возможному конфликту с РФ – прим. ред.], но я думаю, что это крайне маловероятно», – заявил он Financial Times.

Он отметил, что важно сосредоточиться на оказании помощи Киеву и подготовке к возможным конфликтам. В 2023 году Финляндия вступила в НАТО, в связи с этим РФ заявила о развертывании дополнительных вооружений.

# Международная политика # Международная политика

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