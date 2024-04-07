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Медведев назвал украинских официальных лиц виновными в теракте в «Крокусе»

07 апреля 2024 12:30
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что за террористическим актом в «Крокус Сити Холле» стоят украинские официальные представители, пытающиеся прикрыться террористической организацией ИГ. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что все обвинения в адрес исламистов – всего лишь миф, а реальные их организаторы скрываются в тени ИГ.

Медведев заявил, что первые данные, добытые из телефонов наемников, свидетельствуют об украинском следе. Он также заявил, что этих людей привлекут к уголовной или иной ответственности, как обычно бывает с террористами во всем мире.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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