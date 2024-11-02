Сырский: РФ ведет самое мощное наступление с начала конфликта

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, армия Российской Федерации проводит мощное наступление, что требует обновления ресурсов украинских войск. Об этом пишет РИА Новости.

Также он заявил, что ситуация на участке фронта остается сложной.

Во вторник генерал-полковник ВСУ Дмитрия Марченко рассказал о разбалансировке управления и нехватке резервов.

При этом ранее Минобороны РФ сообщило, что российскими военными заняты Кругляковка в Харьковской области и ряд сел в ДНР, в числе которых Ясная Поляна, Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.