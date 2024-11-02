Трамп назвал самую главную опасность победы Харрис на выборах

Дональд Трамп поставил под сомнение способность кандидата на пост президента США Камалы Харрис договариваться с Россией и Китаем, сказав, что ей не под силу ядерная война и справиться с экономическим кризисом. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп пообещал урегулировать конфликт до своего переизбрания. Он также сказал, что в Украине не было конфликта, если бы Москва уважала президента США. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября, на них Харрис будет представлена Демократической партией, а Трамп – Республиканской.