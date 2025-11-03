Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что чем больше Запад будет финансировать Украину, тем серьезнее будут последствия для ее руководства и тем больше территорий вернется под контроль России. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал лидеров Украины транжирами, а также выразил мнение, что на эти деньги можно было бы построить нейтральную и благополучную страну.

Медведев сравнил ситуацию с действиями США в Афганистане, где огромные траты не привели к результату.

По его словам, помощь Запада Украине приведет к аналогичному результату – восстановлению российского контроля над историческими территориями. В заключение он поздравил с наступающим Днем народного единства.

Фото: kremiln.ru