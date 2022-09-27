Медики Латвии угрожают забастовкой. Люди недовольны низкой зарплатой

Новости Латвии. Не хотят молчать медики Латвии. На фоне ухудшения экономической ситуации они проводят предупредительную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К ней уже присоединились более 300 сотрудников. Все они требуют поднять зарплату.

Работники сферы ведут переговоры с латвийским Минздравом с 2022 года. Однако бездействие властей в результате вынудило людей прибегнуть к забастовке. Профсоюзы предупреждают, что если просьбы работников не будут услышаны правительством, ситуация неизбежно ухудшится. В случае игнорирования требований медработники планируют выйти на протесты перед зданием правительства в Риге и организовать длительную забастовку.