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Медики Латвии угрожают забастовкой. Люди недовольны низкой зарплатой

27 сентября 2022 19:13
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Новости Латвии. Не хотят молчать медики Латвии. На фоне ухудшения экономической ситуации они проводят предупредительную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К ней уже присоединились более 300 сотрудников. Все они требуют поднять зарплату.

Медики Латвии угрожают забастовкой. Люди недовольны низкой зарплатой-1

Работники сферы ведут переговоры с латвийским Минздравом с 2022 года. Однако бездействие властей в результате вынудило людей прибегнуть к забастовке. Профсоюзы предупреждают, что если просьбы работников не будут услышаны правительством, ситуация неизбежно ухудшится. В случае игнорирования требований медработники планируют выйти на протесты перед зданием правительства в Риге и организовать длительную забастовку.

# Акции протеста # Новости Латвии # Фотофакт

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