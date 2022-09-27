СМИ не исключают причастность США к взрыву на «Северном потоке»

Правительство Швеции проведет экстренное заседание по «Северному потоку». На ее подводном участке в Балтийском море произошла утечка газа. Не исключена диверсия. Шведский сейсмоцентр зафиксировал два подводных взрыва. Одновременные разрушения на трех нитках газопроводов системы уже подтвердил оператор «Северного потока» компания Nord Stream, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в датской экономической зоне. В результате образовалась большая дыра в несколько сотен метров. Специалисты считают, что это может быть следствием преднамеренного действия.