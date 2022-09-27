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СМИ не исключают причастность США к взрыву на «Северном потоке»

27 сентября 2022 18:53
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Правительство Швеции проведет экстренное заседание по «Северному потоку». На ее подводном участке в Балтийском море произошла утечка газа. Не исключена диверсия. Шведский сейсмоцентр зафиксировал два подводных взрыва. Одновременные разрушения на трех нитках газопроводов системы уже подтвердил оператор «Северного потока» компания Nord Stream, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ не исключают причастность США к взрыву на «Северном потоке»-1

Инцидент произошел в датской экономической зоне. В результате образовалась большая дыра в несколько сотен метров. Специалисты считают, что это может быть следствием преднамеренного действия.

СМИ не исключают причастность США к взрыву на «Северном потоке»-4

Международные СМИ сходятся во мнении, что США причастны к случившемуся. Таким образом Штаты могут окончательно закрыть вопрос с поставками газа в Германию и завершить ее полную экономическую вассализацию. Биржевая цена газа в Европе снова растет. Последняя цифра – 2 100 долларов за тысячу кубометров.

Давление в «Северном потоке» могло упасть из-за тщательно спланированной диверсии

# Газопровод # Фотофакт

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