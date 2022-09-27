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В Испании цены на муку и макароны взлетели в полтора раза

27 сентября 2022 18:52
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Пока Европа задыхается от энергокризиса, а люди экономят на всем, правительства стран ЕС намеренно закрывают глаза на происходящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании цены на муку и макароны взлетели в полтора раза-1

Цены в Литве выросли в 3-4 раза, но власти не спешат спасать людей от голода. С критикой в адрес литовских политиков высказалась председатель Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте. По ее мнению, население ждут тяжелые времена, но это мало кого беспокоит. Несколько предложений депутатов по регулированию инфляции в стране отклонены. При этом собственные конкретные идеи чиновники тоже не выдвигают.

В Испании цены на муку и макароны взлетели в полтора раза-4

Тем временем в Испании рост стоимости потребительской корзины вообще достиг исторического максимума. Согласно отчету организации потребителей, подсолнечное масло, например, подорожало на 118 %, маргарин на 75 %, бананы, макаронные изделия и мука – в полтора раза.

# Кризис в ЕС # Вилия Блинкявичюте # Новости Испании # Фотофакт

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