В Испании цены на муку и макароны взлетели в полтора раза

Пока Европа задыхается от энергокризиса, а люди экономят на всем, правительства стран ЕС намеренно закрывают глаза на происходящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены в Литве выросли в 3-4 раза, но власти не спешат спасать людей от голода. С критикой в адрес литовских политиков высказалась председатель Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте. По ее мнению, население ждут тяжелые времена, но это мало кого беспокоит. Несколько предложений депутатов по регулированию инфляции в стране отклонены. При этом собственные конкретные идеи чиновники тоже не выдвигают.