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Филиппинцы не справляются с последствиями тайфуна «Нору»

27 сентября 2022 19:07
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Филиппинцы не справляются с последствиями тайфуна «Нору». Стихия уже убила по меньшей мере шесть человек, в том числе пятерых спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филиппинцы не справляются с последствиями тайфуна «Нору»-1

Сильные дожди и наводнения вызвали хаос по всей стране. В отдельных районах остановилось движение транспорта. Некоторые деревни опустошены.

Из-за «Нору» продолжается эвакуация и во Вьетнаме. Скорость ветра достигает 183 км/час, из-за чего приостановил работу местный аэропорт. Около 270 000 военнослужащих переведены в режим ожидания, люди укрепляют свои дома кирпичами и мешками с песком.

# Природные катаклизмы # Новости Филиппин # Фотофакт

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