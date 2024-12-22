Медицинский вертолет врезался в здание больницы в Турции

ЧП в Турции: медицинский вертолет врезался в здание больницы. Все, кто находился на борту, погибли. Это четыре человека: два пилота, врач и еще один медработник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП в Турции: медицинский вертолет врезался в здание больницы. Все, кто находился на борту, погибли. Это четыре человека: два пилота, врач и еще один медработник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в городе Мугла. Воздушное судно направлялось в Анталью, но потерпело крушение во время взлета с вертолетной площадки. Причины аварии пока не установлены, но вероятно, пилоту помешала погода. В регионе сейчас стоит густой туман. Все обстоятельства случившегося выясняются.