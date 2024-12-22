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Медицинский вертолет врезался в здание больницы в Турции

22 декабря 2024 13:35
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ЧП в Турции: медицинский вертолет врезался в здание больницы. Все, кто находился на борту, погибли. Это четыре человека: два пилота, врач и еще один медработник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медицинский вертолет врезался в здание больницы в Турции-2

Инцидент произошел в городе Мугла. Воздушное судно направлялось в Анталью, но потерпело крушение во время взлета с вертолетной площадки. Причины аварии пока не установлены, но вероятно, пилоту помешала погода. В регионе сейчас стоит густой туман. Все обстоятельства случившегося выясняются.

# ЧП # Новости Турции

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