В Японии вулкан выбрасывает потоки лавы на высоту 200 метров

Новости Японии. На острове Нисиносима в Японии активизировался вулкан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из кратера огнедышащей горы на высоту 200 метров вырываются потоки лавы. Хотя пока опасности для людей она не представляет, власти призывают население проявлять осторожность в радиусе 2,5 километров от вулкана.