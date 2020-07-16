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В Японии вулкан выбрасывает потоки лавы на высоту 200 метров

16 июля 2020 12:40
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Новости Японии. На острове Нисиносима в Японии активизировался вулкан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии вулкан выбрасывает потоки лавы на высоту 200 метров -1

Из кратера огнедышащей горы на высоту 200 метров вырываются потоки лавы. Хотя пока опасности для людей она не представляет, власти призывают население проявлять осторожность в радиусе 2,5 километров от вулкана.

В Японии вулкан выбрасывает потоки лавы на высоту 200 метров -4

Наблюдение за ним специалисты ведут с начала июля, когда появились первые признаки его пробуждения. За это время вулкан несколько раз выбрасывал облака пепла, которые распространялись на десятки километров.

# Землетрясение в Японии # Фотофакт

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