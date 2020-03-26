Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Новости мира. Как мировой экономике выстоять в нынешней ситуации, обсуждают страны G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры «Большой двадцатки» 26 марта собрались на первый в истории виртуальный саммит. Стороны выступают за открытые рынки. Мировой кризис может ударить и по рабочей силе. Международная организация труда уже посчитала, что за воротами могут оказаться до 25 миллионов человек. Виктория Ходосок продолжит тему.

Немцы танцуют, итальянцы поют, а экономисты хватаются за голову. Как жить дальше? Коронавирус уже официально признали глобальным кризисом. Для мировой экономики – это сильный удар. И сегодня каждый «свой дом» спасает по-своему. В ход идёт всё, что угодно, лишь бы вовсе не случился паралич.

Виктория Ходосок:

Всё изменится. Да, конечно. Вопрос – когда? Сейчас потеря за потерей. Эксперты в голос кричат: с открытием вакцины и приходом жаркой погоды. Главное, чтобы солнце многим сильно в голову не напекло. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Сначала все бросились на карантин. А теперь смотрите: Франция в условиях пандемии не знает, как собрать урожай. Иностранцев на поле теперь не припашешь, а французы согласятся ли?

В такой же ситуации оказалась и Германия. Спасать урожай хотят за счёт беженцев. Большая потребность в рабочих и у Великобритании. Вообще рынок рабочей силы по цепочке терпит бедствие. Международная организация труда уже подсчитала – за воротами могут оказаться до 25 миллионов человек.

Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда:

Мы видим, как многие правительства, включая европейские, предпринимают большие финансовые и монетарные усилия, чтобы поддержать экономику своих стран, сохранить рабочие места и доход трудящихся. Всё это хорошо. Но мы помним, каким разрушительным был кризис 2008 года. Мы знаем, что, когда правительства действуют сообща, а не поодиночке в своих национальных структурах, это снижает пагубный эффект.

Виктория Ходосок:

Бизнес терпит крах. Особо предприимчивые подстраиваются под обстановку: не закрываются, а меняют профиль. Так и миру помогают, и людей на улицу не выгоняют. Одна из мебельных фабрик в Польше заточена сегодня под выпуск защитных масок.

В Шотландии именитый завод по производству алкоголя теперь производит антисептик для рук. Новый продукт уже заинтересовал Мальту, Ирландию и США.

Но это пока каждый сам за себя, а бороться надо всем вместе. Именно поэтому сегодня экстренно, не дожидаясь ноября, собрали первый в истории виртуальный саммит лидеров стран «двадцатки». Онлайн на высшем уровне для прессы закрыт. К видеовстрече подключились ВОЗ, ВТО, МВФ и ООН. По итогам саммита приняли документ.

Известно, о чём договорились: «Большая двадцатка» выделит ВОЗ средства для борьбы с коронавирусной инфекцией. А еще договорились вложить 5 триллионов долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии.