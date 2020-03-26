Испанская береговая охрана спасла 37 мигрантов. Как пандемия повлияла на ситуацию с беженцами?

Новости Испании. Испанская береговая охрана спасла 37 мигрантов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Беженцев обнаружили недалеко от порта на острове Гран-Канария. Перед тем, как сойти на берег, каждому измерили температуру, после чего разместили в специальном учреждении.

С середины марта число беженцев значительно сократилось. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их стало меньше более чем на 20 %.

Тем не менее, миграционный поток не прекращается. Пока патрулирование у побережья Средиземного моря усиленно, нелегалы передвигаются по альтернативным маршрутам в Атлантике.

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